F1 prove libere GP Ungheria oggi in tv | orari programma e come seguirle in diretta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) La F1 sbarca in quel di Budapest per vivere il Gran Premio di, tredicesimo appuntamento della stagione 2024. Il round magiaro, sempre molto atteso, accoglie i venti piloti e i dieci team per una weekend che regalerà grande spettacolo. Chi riuscirà a vincere? La Mercedes ha fatto il salto di qualità, la McLaren ha sempre la migliore macchina, la Red Bull deve riscattarsi e la Ferrari è ancora alla ricerca del giusto assetto. VAI ALLATESTUALE – FP1 VAI ALLATESTUALE – FP2 Il fine settimana di gara del GP diavrà inizio venerdì 19 luglio con le prime due sessioni di. Le vetture scenderanno in pista per la prima volta a partire dalle 13:30 fino alle 14:30, un’ora a disposizione di piloti e team per trovare il setup e provare sia qualifiche che gara. La seconda sessione diavrà poi luogo dalle 17:00 alle 18:00.