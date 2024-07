Editoria nuova partnership internazionale tra Italpress e l’agenzia di stampa marocchina MAP

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 19 luglio 2024) Unatradie MAP, Agence Maghreb Arabe Presse: l’accordo sottoscritto a Rabat consentirà di potenziare attraverso uno scambio reciproco di news l’informazione sull’area euromediterranea per i rispettivi abbonati. Le due agenzie condivideranno i contenutili in inglese e arabo e collaboreranno su progetti speciali, l’organizzazione di eventi in Italia e Marocco, forum e tavole rotonde sui temi del Mediterraneo, area geografica sempre più strategica nel panorama geopolitico. Firmato l’accordo trae Map perL’accordo è stato firmato dal direttore dell’, Gaspare Borsellino, e dal direttore generale di MAP, Fouad Arif.