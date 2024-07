Drone Houthi beffa i radar israeliani e piomba su Tel Aviv Usato il nuovissimo Yafa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Roma, 19 luglio 2024 - Unlanciato dai ribelliha colpito il centro di Teluccidendo un uomo e ferendo almeno 8 persone. L'esplosione è avvenuta a pochi metri dall'ambasciata americana e non è stata preceduta dalle sirene di allarme aereo. L'attacco è stato confermato dall'Idf e rivendicato dal portavoce militare dei militanti yemeniti. Unlanciato dallo Yemen Ilè di fabbricazione iraniana, Paese che sostiene glie ne condivide l'atteggiamento anti Israele. Daniel Hagari, portavoce militare israeliano ha affermato che il mezzo UAV "molto probabilmente è stato lanciato allo Yemen". Forse era "un Samad-3 modificato per avere una portata più estesa" e raggiungere Israele ad almeno 1.800 chilometri di distanza (Ma gliparlano di un, ndr). Uno scenario di crescente preoccupazione per Israele, forse non più gestibile con la sola contraerea.