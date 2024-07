Donald Trump | le parole da sopravvissuto

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 19 luglio 2024)accetta formalmente la nomination per la Casa Bianca alla Convention Repubblicana di Milwaukee, dichiarando di essere unLa Convention Repubblicana di Milwaukee è stata l’occasione perdi accettare formalmente la nomination per la Casa Bianca. Sul palco, con il suo vice,ha raccontato come èa un attentato e ha promesso di unire il paese, ribadendo la sua capacità di abbassare le tasse e di ripristinare la pace in America e nel mondo.ad un folle attentato pensa al futuro Notizie.com fonte foto @therealIn questa convention,ha cercato di consolidare il suo ruolo di leader capace di unire il paese, risollevare l’economia e ristabilire la pace, promettendo un futuro migliore per tutti gli americani.