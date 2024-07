Come nasce il motto olimpico L’importante non è vincere ma partecipare di Pierre de Coubertin

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 19 luglio 2024) “non èma. La cosa essenziale non è la vittoria ma la certezza di essersi battuti bene“. Questa è la frase completa che viene attribuita ade, l’uomo che organizzato i primi Giochi Olimpici dell’era moderna nel 1896. L’edizione, ovviamente, si tiene ad Atene per creare proprio un legame forte con il passato e il futuro. Solo dopo il 1906, però, la competizione assunse il valore, che tuttora le viene riconosciuto, grazie anche a degli accorgimenti introdotti dallo stesso de: i cinque cerchi nel simbolo, il giuramentoe una nuova disciplinail pentathlon. Quello che non tutti conoscono, però, è l’effettiva origine della frase che andrebbe a sintetizzare il concetto sportivo che anima le Olimpiadi.