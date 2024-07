Classifica Tour de France 2024 | Pogacar rifila 5? a Vingegaard Ciccone in top10 per 10 secondi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tadejha ribadito di essere il grande dominatore delde, impartendo una severa lezione a tutti gli avversari nel corso della diciannovesima tappa. Il fuoriclasse sloveno ha attaccato quando mancavano addirittura nove chilometri al traguardo di Isola 2000, tramortendo in maniera istantanea l’intera concorrenza e offrendo un autentico show in salita. Il capitano della UAE Emirates ha vinto la frazione con una poderosa rimonta sui fuggitivi di giornata, regalandosi il quarto successo parziale. Dopo la doppietta sui Pirenei è arrivata una pregevole stoccata sulle Alpi da parte di Tadej, che ha inflitto più di un minuto e mezzo di distacco a quelli che in partenza erano i suoi avversari dichiarati per il trofeo finale, ovvero il danese Jonase il belga Remco Evenepoel.