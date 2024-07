Campo largo a Genova Le opposizioni in piazza | | Toti deve dimettersi E arriva una nuova accusa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) "Il futuro della Liguriatornare nelle mani dei liguri. Per questo, perché sta tenendo ai domiciliari l’intera regione". È il messaggio, forte, che la segretaria del Pd Elly Schlein ha lanciato ieri dal palco diDe Ferrari, quello sotto il quale il popolo del ’’ si è dato appuntamento per tornare a chiedere le elezioni anticipate. Un sit-in che ha portato in strada centinaia di militanti e di bandiere e, soprattutto, i leader dei quattro partiti del centrosinistra (assenti Matteo Renzi e Carlo Calenda, ma presente una delegazione di Azione).