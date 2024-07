Bologna test col Sunderland prima di partire Giacobazzi | Vi aspetto a Valles

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024), 19 luglio 2024 – Prosegue a ritmi serrati la preparazione delin vista del ritiro estivo, con gli ultimi allenamenti a Casteldeboledella partenza per. Anche ieri i rossoblù si sono allenati al Centro Tecnico Nicolò Galli con una sola sessione al contrario delle giornate precedenti in virtù del pomeriggio libero concesso da Vincenzo Italiano ai suoi ragazzi dopo la seduta tecnico-tattica del mattino. Oggi Orsolini e compagni torneranno in campo per un altroamichevole, rigorosamente a porte chiuse, l’ultimo in Emiliadel programma dimatch che si terranno in Val Pusteria. Avversari di turno gli Under 21 del, con la partita che avrà inizio alle 11 e concluderà di fatto la preparazione del raduno.