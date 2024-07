Baseball | Grosseto strapazza Rovigo nel primo incontro del preliminare di Serie A

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) Una partita senza storia. Va in archivio ilmatch che ha visto fronteggiarsie la BBC, due squadre in lotta per accedere alla seconda fase dellaA 2024 di. Nel confronto inaugurale a spuntarla tra le mura amiche sono stati i toscani, i quali si sono imposti con un sonoro 19-2. Lampante la superiorità della BBC, autrice di ben 20 valide contro le sette degli avversari, e abile a scappare fin dalla seconda ripresa, firmando ben sei sigilli con i doppi di Bruno, Giovanni Garbella, Chelli e il singolo di Piccini in risposta al provvisorio 0-2 dei veneti. Aumentando di un’unità nel terzo inning,ha poi messo in cassaforte l’alla quarta ripresa, mettendo a referto otto punti (triplo di Tomsjansen, doppio di Garbella ed Herrera) prima di arrivare al contingente totale di diciannove aggiungendone altri quattro al sesto.