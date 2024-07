Appartamento centrale di spaccio | vendita online Tre arresti a Pisa

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 19 luglio 2024)di, la Guardia di Finanza ha sequestrato unadibito anche a laboratorio per ladi stupefacenti.con tanto di listino prezzi via Telegram. Tre persone arrestate e tradotte nel carcere Don Bosco di. Si tratta di due cittadini di 25 anni di nazionalità russa e di uno di 27 anni di nazionalità italiana nato in Ucraina. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza dihanno trovato nell’circa 800 grammi di sostanza stupefacente, tra hashish, marijuana, sigarette elettroniche contenenti THC. Nonché denaro e una pistola. Con il monitoraggio dei social media i finanzieri hanno individuato unnel centro di. I successivi accertamenti hanno consentito di notare movimenti di persone sospette a bordo di monopattini elettrici e ciclomotori.