Zielinski è al Coni per le visite con l’Inter | primo step della giornata!

(Di giovedì 18 luglio 2024)è appena arrivato alper ottenere l’idoneità sportiva. Presto l’abbraccio con Simone Inzaghi al ritiro del. Il polacco è un nuovo rinforzo nerazzurro, peraltro già ufficializzato alcuni giorni fa. ARRIVO – Piotrinizia la suaalper ottenere l’idoneità sportiva. Il polacco, già ufficializzato, farà lemediche per aggregarsi al resto del gruppo ad Appiano Gentile. L’ex Napoli arriva a parametro zero e più tardi arriverà al ritiro delper aggregarsi al gruppo. Oggi Simone Inzaghi abbraccerà il polacco, ma anche Kristjan Asllani. Il giocatore sarà una pedina molto importante per il centrocampo nerazzurro, che potrà sfruttare un ulteriore giocatore di esperienza internazionale. Piano piano, il tecnico inizia a ritrovare il suo gruppo in vistagrande e lunga stagione.