Von der Leyen propone un commissario europeo per il Mediterraneo

(Di giovedì 18 luglio 2024) Strasburgo, 18 lug. (askanews) – Unper le regione del. Lo ha proposto Ursula von der, durante il suo discorso davanti alla plenaria del Parlamento, oggi a Strasburgo, prima del voto sulla sua riconferma come presidente della Commissione. Se sarà confermata, la presidente della Commissione ha anche annunciato che proporrà di triplicare il numero delle guardie di frontiera e dei guardacoste dell’agenzia Frontex. “Abbiamo bisogno – ha detto nel suo discorso von der– di un approccio comune sui rimpatri” dei migranti irregolari che non hanno diritto d’asilo, “per renderli più efficaci e dignitosi. E dobbiamo sviluppare partenariati globali, in particolare nel nostro vicinato meridionale. La regione deldovrebbe ricevere un’attenzione totale.