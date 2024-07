Santa Marinella Tidei | Qui il mare è eccellente non permettiamo altri danni di immagine

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 18 luglio 2024), 18 luglio 2024- ll Sindaco diPietrotorna a ribadire la totale e assoluta ottima qualità delle acque marine del litorale che risultano tutte balneabili . “Siamo di nuovo a ribadire con fermezza – ha dichiarato il Sindaco– che i dati ufficiali circa la balneabilità delle acque deldiSevera sono eccellenti, così come dimostrato dai dati pubblicati dal Ministero della Salute e consultabili da tutti i cittadini sul portale acque. Ho già pubblicato anche sulla mia pagina Facebook e su quella del Comune questi parametri che, in diversi punti di prelievo dislocati lungo tutta la costa, danno appunto risultati eccellenti e in due specifici casi, buoni e sufficiente”.