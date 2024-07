Raid notturno in Piazza del Popolo a Latina | rubata l’attrezzatura del torneo di basket

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 18 luglio 2024) Nella notte, approfittando del buio, ignoti si sono introdotti nel campo di pallacanestro indel, dove è in corso la prima edizione del“Città diin”, rubando con destrezza alcuni apparecchi audio. Il Bottino: Microfoni, Mixer e Segna Punti Elettronico I ladri hanno portato via microfoni, un mixer audio e la centralina del segna punti elettronico. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione. La scoperta del furto è avvenuta ieri mattina, quando un addetto alla vigilanza ha notato l’assenza delle apparecchiature. Denuncia e Indagini in Corso Immediatamente è stata presentata una denuncia contro ignoti al Comando Provinciale dei Carabinieri, che stanno ora indagando sul caso. Il furto, avvenuto in pochi secondi, ha lasciato tutti con l’amaro in bocca.