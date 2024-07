Ragazza pontina di 20 anni cade dal balcone di casa | paura e ansia Arriva l’eliambulanza

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 18 luglio 2024) Questa mattina, il quartiere Q4 di Latina è stato teatro di momenti di panico dopo che unaè precipitata dal secondo piano di una palazzina situata in via Boito. La giovane, di poco più di vent’, vive nell’abitazione insieme alla sua famiglia. Intervento dei Sanitari del 118 e Trasporto a Roma Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze. Dopo aver valutato le condizioni della, hanno deciso di richiedere l’intervento del, che ha successivamente trasportato la giovane a Roma per le cure necessarie. Indagini in Corso per Ricostruire l’Accaduto Sul luogo dell’incidente sonoti anche gli agenti della Squadra Volante, che stanno attualmente lavorando per ricostruire le dinamiche della caduta e determinare le cause dell’incidente.