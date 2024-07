Quarrata la staffetta del Palio dei Rioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024), 18 luglio 2024 – In una piazza Risorgimento affollata dal pubblico delle grandi occasioni, si è disputata lapodistica deldeidi. I settein gara (uno assente) si sono dati battaglia per conquistare la coppa già in possesso del Drago, detentore del trofeo. L’equilibrio delle squadre ha dato vita ad un evento spettacolare, ricco di sorpassi e colpi di scena che hanno tenuto col fiato sospeso fino all’ultimo giro. Il percorso, di 1300 metri, è stato realizzato in un giro ad anello di 650 metri da percorrere due volte per ciascun atleta, nel cuore della città del mobile con sei staffettisti per rione: obbligatoria una presenza femminile in squadra., le foto deldeiLa partenza, come da regolamento, intorno alle 21.15, ha visto protagonista la parte femminile.