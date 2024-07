Marta Ohryzko morta nel dirupo a Ischia per soffocamento l’ipotesi dall’autopsia sull’attacco epilettico | così il compagno poteva salvarla

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 18 luglio 2024) Potrebbe esseresoffocata dopo un violento attaccoMaria, la 32enne ucraina trovatadomenica scorsa in una Barano d’. Il nuovo dettaglio emerge dai primi esami dell’autopsia, dopo che ieri per ilIlia Batraklov, russo di 40 anni, è stato convalidato l’arresto in carcere. Il gip ha disposto per lui la detenzione in carcere, per il rischio di reiterazione del reato legato anche alla sua indole aggressiva. La caduta dopo la liteviveva in una roulotte con il suo, in una zona collinare di Barano sull’Isola d’. Il pomeriggio di sabato 13 luglio si è allontanata dopo l’ennesimo litigio, prendendo una stradina isolata di campagna. La donna è caduta in una scarpata profonda poco più di due metri. Secondo un primo esame esterno al corpo, la donna aveva ecchimosi sul volto.