Mafia il ricordo commosso di Arianna Meloni | Iniziammo a fare politica dopo la morte di Borsellino

(Di giovedì 18 luglio 2024) “Giovanni Falcone e Paolosono l’esempio che muove la nostra lotta quotidiana. Oggi combattiamo anche per quell’esempio. Sotto quell’esempio bisogna andare a raccontare queste storie, bisogna trovare quello stesso coraggio quella stessa determinazione, quella stessa forza”. Così, responsabile della segreteriadi Fratelli d’Italia parlando in occasione della terza edizione di “Parlate di” che si svolge a Catania proprio alla vigilia della strage di via D’Amelio.: Falcone ela nostra bussola “Bisogna combattere l’indifferenza – ha aggiunto – l’omertà, la paura. Noi stessi dobbiamo essere d’esempio. Dobbiamo portare questo esempio in ogni singolo angolo d’Italia ad ogni singola persona. Quando questo sentire sarà ovunque allora la criminalità, la, non avrà davvero più niente di cui nutrirsi e finalmente scomparirà”.