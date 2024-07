L’ultramaratoneta Giuseppe De Rosa ritorna nel Continental per tentare la sua terza impresa

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 18 luglio 2024) “Questa nuova gara nelChallenge è molto importante per il raggiungimento di un ambizioso traguardo personale, perché apre le porte ad un sogno: giocarsi per lavolta il titolo mondiale del circuito,in cui nessun altro è riuscito”. Così,salese,De, alla partenza per la Ultra NORWAY Race organizzata dal circuito francese Canal Aventure, già noto al campione, che si svolge dal 19 al 21 luglio in Norvegia, 350 km a nord del Circolo Polare Artico. “L’Ultra NORWAY Race è una ultramaratona non-stop di 140 km in autosufficienza alimentare, con 9000 metri di dislivello positivo e negativo. Il tempo limite per percorrere l’intera distanza è di 48 ore. Per essere autorizzati a proseguire la manifestazione i corridori dovranno rispettare i tempi limite per il passaggio ai vari posti di controllo.