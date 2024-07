L’Ispettore Coliandro 8 | Tra Intrighi e Avventure

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 18 luglio 2024) L’ottava stagione de “” torna con episodi ricchi di colpi di scena, traffici illeciti e personaggi indimenticabili.più pasticcione d’Italia si ritrova ancora una volta invischiato in casi intricati e pericolosi. La serie televisiva, creata da Carlo Lucarelli e diretta dai Manetti Bros, torna con l’ottava stagione, in replica su Rai 2. Questa stagione continua a seguire ledel, interpretato da Giampaolo Morelli, un personaggio amato per la sua sbadataggine e il suo stile investigativo unico. Dopo essere stata distribuita interamente su RaiPlay a partire dall’8 settembre 2021, la serie è andata in onda sulla seconda rete del servizio pubblico dal 22 settembre 2021 al 13 ottobre dello stesso anno, per un totale di quattro prime serate.