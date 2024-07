L’alluvione e altre mille battaglie Più di un quotidiano un’istituzione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) Firenze, 19 luglio 2024 – Lo skyline esclusivo dal Forte Belvedere per festeggiare La Nazione. E tanti personaggi intervenuti per salutare il nostro, un pezzo di cultura viva della Toscana e di storia del giornalismo italiano. Tra gli intervenuti alla serata dei 165 anni erano presenti il presidente della Regione, Eugenio Giani, che ha salutato il giornale ricordandone la storia. "Ritengo che La Nazione oltre che un giornale sia una vera istituzione per la nostra regione, perché si collega alla nascita della Toscana moderna in modo diretto". E la sindaca Sara Funaro: "La Nazione è il giornale che ha portato avanti insieme alla città tante. Parto da un ricordo familiare, con mio nonno sindaco che duranteebbe modo di apprezzare lo sforzo del giornale. Fu grazie alla Nazione infatti, che il governo cominciò a inviare aiuti e a sostenere la città.