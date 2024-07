La Talpa 2024 svelati i concorrenti | anche Marina La Rosa

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di giovedì 18 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , Lasta per tornare e lo fa in grande stile! Il reality show, condotto dalla splendida Diletta Leotta, si prepara ad un’edizione ricca di novità a partire dal cast. Niente vip e nip mischiati, ma solo volti noti del mondo dello spettacolo pronti a sfidarsi all’ultima nomination.Lapronta a tuffarsi ne La: l’ex gieffina nel cast del reality Tra i nomi papabili spicca quello diLa, storica concorrente del primo Grande Fratello. La, reduce da esperienze come Reality Circus e L’Isola dei Famosi, è pronta a mettersi nuovamente in gioco nella “2.0”. Ma chi sono gli altri possibili? Secondo il portale DavideMaggio.it, insieme aLaci saràl’ex calciatore Nicola Ventola. Ma i nomi in lizza potrebbero essere tanti: nei prossimi mesi ne sapremo di più.