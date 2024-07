Juventus | reso noto l’assetto dell’area sportiva per la prossima stagione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024) Lahail nuovo assetto organizzativobianconera per la2024/25. Come si legge sul comunicato ufficiale sul sito del club, la parte maschile farà capo a Cristiano Giuntoli, che è il Managing Director Football. Al suo fianco lavoreranno Giuseppe Pompilio (Chief of Staff Football), Stefano Stefanelli (Scouting Director), Claudio Chiellini (Head of Next Gen Area) che proseguirà, insieme al neo allenatore Paolo Montero, il processo di sviluppo del progetto. Ci saranno poi Massimiliano Scaglia che seguirà la Primavera bianconera come Head of U20, Michele Sbravati (Youth Football Director) e Gianluca Pessotto (Football Teams Staff Coordination Manager).