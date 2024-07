Joe Biden Positivo al Covid | Mi Sento Bene

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 18 luglio 2024) Roma - Il presidente degli Stati Uniti, Joe, è risultatoal-19. A seguito della diagnosi, ha cancellato un evento previsto a Las Vegas e si è trasferito in Delaware, dove lavorerà in isolamento. Nonostante la positività,ha rassicurato tutti dichiarando: "Mimolto". Il suo medico ha confermato che il presidente presenta sintomi lievi, una temperatura normale inferiore a 37 gradi, ed è già in terapia. Nel frattempo, all'interno del Partito Democratico crescono le pressioni per un possibile ritiro didalla corsa elettorale. A Milwaukee, l'ex presidente Donald Trump ha avuto un'altra giornata di gloria, ma il protagonista di oggi è stato il suo vice designato, JD Vance. Durante il suo discorso di accettazione della candidatura, Vance ha invitato l'America a "scegliere una nuova strada".