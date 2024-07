Janus ecco la nuova startup del Gruppo Graded che assume i cervelli di ritorno

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 18 luglio 2024) Una full immersion di 12 ore – dalle 9 alle 21 – per progettare una piattaforma digitale in grado di gestire le Comunità Energetiche Rinnovabili. E’ “CRE-AI-THON”, il primo hackathon lanciato daSrl,deldedicata alla creazione di soluzioni software all’avanguardia per il mondo dell’energia, con la sponsorship di Intesa Sanpaolo. La sfida che si terrà domani, venerdì 19 luglio, nei LAB della Apple Developer Academy, presso il Polo tecnologico di San Giovanni a Teduccio, è aperta a studenti e giovani sviluppatori esperti in Design e Development.