Incidente a Bollate a bordo di un monopattino elettrico finisce contro un furgone in sosta | grave un 35enne

(Di giovedì 18 luglio 2024)(Milano) –stradale con ungiovedì mattina a. È successo pochi minuti prima di mezzogiorno. Secondo quanto ricostruito finora dalla polizia locale intervenuta sul posto, un uomo di 35 anni mentre era adel suosi sarebbe schiantatouninlungo la provinciale Varesina in via Galileo Ferraris, nella frazione di Ospiate. L'impatto è stato violento, l'uomo ha fatto un volo di alcuni metri, cadendo a terra e riportando ferite molto gravi. È scattato l'allarme, la centrale operativa di Areu ha inviato sul posto un'ambulanza della Sos Novate e un’auto medica. Dopo le prime cure sul posto ilè stato trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso. La prognosi è riservata.