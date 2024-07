In seguito a una verifica…

Leggi tutta la notizia su butac

(Di giovedì 18 luglio 2024) Continuiamo a segnalare i call center che se ne infischiano della correttezza commerciale. Oggi vi raccontiamo della chiamata che comincia con una voce registrata e termina – solo se premiamo 1 – con “gentili” operatori dal vivo. La telefonata comincia con un annuncio, assolutamente anonimo, che ci avverte che: Ina una nostra verifica abbiamo rilevato che la sua offerta telefonica è scaduta e subirà un aumento dalla mezzanotte di oggi di 25 euro mensili Se non vogliamo subire questo aumento dobbiamo premere 1 per essere messi in contatto entro pochi secondi con un operatore/trice. Io premo 1 ogni volta, e ogni volta chiedo da chi hanno avuto il mio numero, si passa da chi sbatte giù il telefono a chi si incazza perché gli sto facendo perdere tempo prezioso. Nessuno che mi risponda nel merito.