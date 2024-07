Il no di Giorgia a Ursula presenta il conto Addio vice presidenza Ue esecutiva e la partita sui conti pubblici in salita

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 18 luglio 2024) Per la prima volta il partito maggior azionista del governo in carica in Italia, Fratelli d’Italia, nonché quello di appartenenza della premierMeloni, ha votato contro il candidato alladella Commissione Ue. L’unico partito che sostiene la maggioranza Meloni che ha votato sì è stato Forza Italia (Ppe). Come FdI, ha votato no la Lega. Ci si interroga sui motivi che hanno portato Meloni a votare controvon der Leyen. “Siamo rimasti coerenti con la posizione espressa nel Consiglio europeo di non condivisione del metodo e del merito”, dice Meloni in un video diffuso da Palazzo Chigi. “Questo ovviamente – sottolinea – non comprometterà la collaborazione che il governo italiano e la commissione europea hanno già dimostrato di saper portare avanti su molte materie come la migrazione”.