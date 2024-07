Il discorso di re Carlo III | Case per tutti e più tasse ai privati Via libera alla stagione laburista

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Con la corona imperiale sul capo e il tradizionale mantello d’ermellino sulle spalle, reIII ieri ha “aperto” ufficialmente la nuova legislatura sotto la guida dei laburisti, tornati al potere per la prima volta negli ultimi 15 anni con al timome Sir Keir Starmer. Reera accompagnato dregina Camilla, tradizionalmente vestita di bianco con lungo strascico, che ieri ha festeggiato il suo 77esimo compleanno e ha partecipato insieme al consorte nella parata in carrozza da Buckingham Palace al palazzo di Westminster. Durante il, un deputato viene simbolicamente tenuto in ostaggio a Buckingham Palace per garantire il ritorno sicuro del resua residenza.