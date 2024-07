Francesca Deidda trovato resti umani | È la donna di 42 anni scomparsa a maggio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 18 luglio 2024) Svolta nel caso delladi, la 42enne di San Sperate, Sardegna. Stamane sono stati ritrovati deinei pressi della vecchia Statale 125 Orientale sarda, in località San Priamo. Sebbene non vi sia ancora una conferma ufficiale, questipotrebbero appartenere a, dato che sono stati trovati nella stessa area in cui sono stati rinvenuti alcuni dei suoi effetti personali, tra cui un accappatoio, idi una felpa e un bite dentale. Le ricerche erano riprese stamane con l’ausilio dei cani molecolari arrivati da Bologna. Sul posto è atteso il medico legale Roberto Demontis, a cui verrà conferito l’incarico per l’autopsia sul cadavere, come anticipa L’Unione Sarda.