F1 GP Ungheria 2024 La Ferrari troverà il rimbalzo prestazionale o rimarrà attanagliata dal bouncing fisico?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 luglio 2024) Dopo una settimana di pausa, la Formula Uno torna in azione all’Hungaroring. L’angusto tracciato magiaro sarà teatro del Gran Premio d’, tredicesimo dei ventiquattro atti della stagione. Due i principali temi d’interesse legati alla corsa programmata domenica 21 luglio. Ragionando nell’ottica del pubblico italiano, si deve cominciare dalla, nonostante sia retrocessa al ruolo di quarta forza di un Mondiale che qualcuno, dopo Montecarlo, sognava addirittura di vincere. In realtà, nonostante il Cavallino Rampante sia finito in secondo piano sul palcoscenico dell’attenzione globale, quanto accadrà in terra ungherese va considerato pregnante anche in una prospettiva tout-court. In linea teorica, la pista edificata alle porte di Budapest dovrebbe essere amica della SF-24. Monaco docet.