Endless Love anticipazioni puntate dal 20 al 26 luglio 2024 | Emir Kozcuoglu viene arrestato

(Di giovedì 18 luglio 2024) La serie tv turca(Kara Sevda) promette di regalarci nuove emozioni. Negli episodi in onda dal 20 al 26nel daytime di Canale 5 riflettori puntati su, che verrà incastrato dal misterioso ricattatore che lo sta tormentando da mesi e. Zeynep intanto prenderà una decisione drastica: lasciare Ozan e andarsene da casa.dal 20 al 26Durante la festa per la raccolta fondisi muoverà furtivamente negli uffici, seguendo le direttive dettate dalla persona che lo sta tenendo in pugno da tempo. Il misterioso ricattatore si dirà pronto a rivelare al’identità del “fratello”. Ma la polizia – facendo delle ricerche – finirà all’interno dell’archivio dove troverà. Per l’uomo scatteranno così le manette.