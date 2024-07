Dazn sta cancellando la figura del bordocampista

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 18 luglio 2024) C’è stata persino una festa per presentare i “palinsesti” della prossima stagione e per annunciare la «digitalizzazione del calcio» esattamente come Spotify ha fatto con la musica e Netflix ha fatto con il cinema. Eppure, quella diè fuoco d’artificio che nasconde, nel dietro le quinte, una vicenda che non fa bene al mondo dei mass-media. La presenza di 14 esuberi tra i giornalisti sui 32 che compongono la squadra di commento dell’OTT che quest’anno celebrerà i suoi primi 5 anni di trasmissione della Serie A. Nei piani di, infatti, c’è quello di garantire solo 5 match coperti dagli inviati sul posto, sulle dieci partite di cui si compone una giornata di campionato. Se è questa la digitalizzazione del calcio, è evidente che quest’ultima passi dalla dismissione dei giornalisti.