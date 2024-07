Chi è Miranda Rijnsburger la moglie di Julio Iglesias

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 18 luglio 2024)è la secondadi: i due sono convolati a nozze nel 2010 dopo oltre vent’anni dal primo incontro., ladi: il primo incontro con il cantante Stasera l’artista sarà tra i protagonisti della nuova puntata di Techetechetè in onda a partire dale 20 su Raiuno. Il primo incontro conavviene ne 1990 quando all’aeroporto di Jakarta la voce di Pensami rimane folgorato dalla bellezza diall’epoca 35enne. Il cantante decide di invitarla a un concerto e come la stessa ha raccontato a Vanity Fair : “Sapevo chi era, anche se non sapevo tutto della sua vita personale. Ci ho pensato e alla fine ho accettato”. Da quel momento partiva la loro relazione che dopo vent’anni giungeva alle nozze celebrate in Spagna nell’agosto del 2010.