Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate al 18 luglio 2024

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ilè iniziato ufficialmente il 1, con l’apertura della nuova stagione. Qui ci sonolee le– in entrata e uscita –giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.IN ENTRATA Niente da fare per Juan David Cabal. Il difensore colombiano, seguito dall’per rimpiazzare Tajon Buchanan, andrà alla Juventus. Decisiva l’accelerata del club bianconero, che ha approfittato del momento di stand-by dell’. Ora i nerazzurri dovranno andare su un altro profilo. Tra questi c’è sicuramente Mario Hermoso, su cui però bisogna registrare l’esse anche del Milan. Intanto, è già a Milano Piotr Zielinski, che farà tutto l’iter medico per poi aggregarsi al gruppo in ritiro.