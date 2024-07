Calcio serie D Poker di conferme per i galletti e tre addii

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) In attesa di chiudere il cerchio in entrata con almeno tre elementi (un portiere, un centrocampista e la sospiratissima punta), il Forlì registra glidi altrettanti big della passata stagione. Restituite le chiavi della porta biancorossa, difesa con zelo e onore (13 clean sheet, a corredo di un tripudio di paratone e paratissime), Michele Pezzolato si è svincolato dalla Spal e ha firmato con il Modena. Ma non farà il vice dell’’Uomo Gagno’ perché i canarini hanno temporaneamente ‘parcheggiato’ l’ex estremo difensore del Forlì al Carpi, neopromosso inC. Ai saluti anche l’attaccante Lorenzo Babbi, che chiude la sua proficua parentesi forlivese con 29 gettoni e 6 gol. Lo spilungone ravennate è in predicato di accasarsi al Lentigione di Sandro Cangini.