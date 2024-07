Biden vicino al ritiro Ma si chiede | Kamala può battere Trump?

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di giovedì 18 luglio 2024) Joe, in isolamento, malato e con una domanda che lo tormenta: "Harris puòDonald?". E ancora: il covid è un segno? L'ottantunenne presidente è sempre più in crisi sul suo futuro politico e quasi rassegnato all'idea che sia arrivato il momento dell'addio dopo che anche gli alleati storici e più potenti, come Nancy Pelosi e Barack Obama, lo hanno abbandonato. E c'è chi parla di una pressione divenuta ormai "intollerabile" da parte di amici e compagni di partito a lasciare L'articoloal. Ma si: “può?” proviene da Firenze Post.