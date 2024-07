Atalanta a Clusone il primo abbraccio stagionale con i tifosi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 18 luglio 2024) Non saranno i canonici dieci giorni con le tre amichevoli con le rappresentative che portavano sugli spalti del centro sportivo centinaia (a volte anche migliaia) di spettatori, ma non poteva che esserela sede delvirtuale tra l’e i suoiper la stagione 2024/25. Alle 17 di oggi (giovedì 18 luglio) i nerazzurri saranno protagonisti della prima uscita pubblica, una sgambata contro la Primavera che passa sotto il nome di ‘allenamento congiunto’. I ragazzi di mister Giovanni Bosi sono ripartiti qualche giorno prima rispetto a Lookman e compagni, il 6 luglio, e da lunedì sono di stanza a Serina, in Val Brembana.