Al via il Zielinski day | l’iter verso il definitivo sì all’Inter – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 18 luglio 2024) Piotr, arrivato a Milano il 17 luglio, si appresta a svolgere le visite mediche per poter firmare il suo contratto con l’Inter fino al 2028.– Piotrsta per diventare a tutti gli effetti un nuovo calciatore dell’Inter. Il polacco, giunto a Milano il 17 luglio per iniziare la sua avventura nerazzurra, non aspetta altro che effettuare le visite mediche di rito prima di potersi recare nella sede del club meneghino per firmare il contratto che lo vincolerà ai campioni d’Italia fino al 2028.alla corte di Inzaghi: tanta qualità ed esperienza per l’Inter! IL COLPO –rappresenta, nell’immaginario della dirigenza nerazzurra e dell’allenatore Simone Inzaghi, il sostituto ideale di Henrikh Mkhitaryan sia a partire dal primo minuto che a partita in corso.