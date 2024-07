A Quiet Place | The Road Ahead un video gameplay di 10 minuti per il gioco horror

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 18 luglio 2024) IGN USA ha pubblicato undi ben 10di A: The, nuovodi Saber Interactive e del team di sviluppo italiano Stormind Games che verrà rilasciato su PS5, Xbox Series XS e PC nel corso dei prossimi mesi. Dopo lo Story Trailer pubblicato appena qualche giorno fa, grazie a questoè possibile dare un’occhiata approfondita alvero e proprio del titolo, potendo di conseguenza vedere in azione tutta una serie di elementi resi ormai iconici nell’apprezzata sagacinematografico. Addentrandoci nello specifico, questodi A: Themostra la protagonista del, studentessa di nome Alex che soffre d’asma, alle prese con tutta una serie di pericoli, con l’obiettivo di sopravvivere in un mondo feroce e popolato da creature terrificanti.