WWE | Debutto vittorioso dei Rascalz a NXT sotto la supervisione di Joe Hendry

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Dopo quanto visto la scorsa settimana tra NXT e TNA iMPACT!, ihanno finalmente fatto il lorocome trio in WWE. La puntata di NXT della scorsa notte si è infatti aperta con Wes Lee, Zachary Wentz e Trey Miguel vittoriosi sui loro avversari ovvero il Gallus. Reunited. Theare back together and kicking off #WWENXT! pic.twitter.com/KElc6OH8o4— WWE (@WWE) July 17, 2024 WHAT. A. WIN.Theget the victory over Gallus!!!#WWENXT pic.twitter.com/HGlulx3BVF— WWE (@WWE) July 17, 2024 La vera sorpresa però risiede in un ennesima comparsa dell’uomo del momento, Joe, il quale si è unito al tavolo di commento per supportare i suoi amici Zachary e Trey anch’essi parte del roster TNA come lo scozzese. HE'S HERE!Joeis back!!!#WWENXT pic.twitter.com/CrZefQxVBK— WWE (@WWE) July 17, 2024