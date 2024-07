UFFICIALE – L’Inter cede un altro Primavera! Subito avversario in amichevole

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 17 luglio 2024)uncalciatore cresciuto nel settore giovanile. Si tratta di Paolo Raimondi, portiere classe 2005 ceduto a titolo definitivo alla Pergolettese prossima avversaria delin. ALTRA CESSIONE – Paolo Raimondi saluta ladelper trasferirsi alla Pergolettese, dove già si stava allenando da qualche giorno. Il classe 2005 ha siglato un contratto biennale con il club lombardo, che milita attualmente in Serie C. Raimondi avrà l’opportunità di continuare la sua crescita professionale sfidandolunedì 22 luglio in un’che si preannuncia particolarmente emozionante. Il club lombardo ha accolto Raimondi con entusiasmo, riconoscendo il suo potenziale e la sua prospettiva di crescita nel calcio professionistico.