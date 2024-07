Traffico Roma del 17-07-2024 ore 20 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto sulla carreggiata interna del raccordo anularein coda tra Cassia e Salaria lo stesso tra Nomentana e Tiburtina e fine tra le uscite Casilina Appia Ines rallentamenti e code tra via Trionfale Ottavia via di Casal Lumbroso successivamente tra Prenestina Tiburtina lungo la tangenziale est e figlia tratti tra Tiburtina Nomentana in direzione dello Stadio Olimpico verso San Giovanni code da Corso Francia a Salaria resta chiusa temporaneamente per un incendio via del Casale Lumbroso 3 via della Tenuta di Santa Cecilia e Vicolo del Casale Lumbroso In entrambe le direzioni per un incidente precedente ancora code su via Tiburtina la via di Tor Cervara al bivio per il grasso via Pontinaintenso è rallentato verso Pomezia dalla Colombo a Spinaceto e tra Castel di Decima Se abbiamo quei detratti nelle due direzioni trasporto pubblico resta ...