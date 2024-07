Traffico Roma del 17-07-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 17 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità per un incidente temporaneamente chiusa via Flaminia all’altezza di via Monterosi in direzione di Corso di Francia alla Magliana per potature possibile temporanea chiusura in via Fulda sino al 25 di luglio ricordiamo che è chiusa la Spagna della metro a per lavori di restyling la stazione rimarrà inaccessibile fino al 3 ottobre da lunedì prossimo per lo stesso motivo chiuderà anche la stazione Ottaviano in questo caso la riapertura è prevista per il 9 settembre Gli anticipo il fine che domani è previsto uno sciopero di quattro ore che riguarderà all’intera rete Atac i bus e gestiti dallaTPL gli autoservizi Troiani possibili Dunque top del servizio del trasporto pubblico dalle 8:30 alle 12:30 In collaborazione con Luce Verde infomobilità