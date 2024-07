Su Rete4 Del Debbio in access prime time al posto di Berlinguer

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Novità per l'dinella prossima stagione. Da settembre in quella fascia ci sarà Paolo Delaldi Biancae il conduttore manterrà anche la sua prima serata con Diritto e Rovescio. Lo ha spiegato Mauro Crippa direttore generale dell'informazione Mediaset presentando i palinsesti per la prossima stagione. Biancaraddoppierà la sua esperienza in, perché da ottobre farà la prima serata il martedì e la domenica, "una sfida molto difficile ma siamo fiduciosi perché ha fatto molto bene - ha spiegato Crippa -. La rotazione dei talenti ci sembra una buona idea". Pier Silvio Berlusconi amministratore delegato di Mfe-Mediaset, ha chiarito che pernon si tratta affatto di una bocciatura.