Softball Mondiali 2024 | l’Italia cede nel finale il Canada vince 5-4 e va in semifinale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Si è fermata a un passo da una storica impresa, sconfitta dalnella partita valevole per il Gruppo A deidi. Dopo la vittoria all’esordio contro la Cina e la sconfitta contro gli Stati Uniti, la squadra del Ct Federico Pizzolini è tornata in campo a Castions di Strada per l’ultima sfida del girone, quella decisiva per il prosieguo del torneo, ma non ha potuto festeggiare. Avanti 4-3 a mezza ripresa dal termine,ha subito due punti ed ha ceduto il passo alla compagine canadese con il punteggio di 5-4. Le azzurre hanno dunque visto sfumare la zona medaglie (sarà proprio ila sfidare l’Olanda) e dovranno giocare per i piazzamenti.