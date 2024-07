Saremmo già oltre i 50 L' attacco di Sottocorona | con chi ce l' ha

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 17 luglio 2024) In questi giorni fa caldo. Ma ogni giorno i meteorologi continuano a dirci che le temperature sono in aumento. Ed è proprio con loro che polemizza Paolo, facendo notare che se aumentassero davvero ogni giorno adessogiài 50 gradi. "Fa caldo ma vorrei fare una piccola notazione - esordiscenel TgLa7 del 17 luglio - Ho sentito nell'ultima settimana temperature in aumento, temperature in aumento. Se fossero aumentato veramente anche di un grado al giorno orai 50 gradi. la verità è che siamo fermi su valori molti elevati. Così siamo tutti tranquilli. Giovedì pochissimi fenomeni al sud e sulle zone alpine quindi la stabilità si fa sentire e in questo caso non è del tutto positiva.