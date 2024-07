Rimadesio il ritorno di Cipolla Dopo tanta A scatena l’entusiasmo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Desiani al potere nella2024/25. Due annunci nei primi due giorni della settimana appena iniziata e due aurorini doc, anzi due desiani doc. E se per capitan Andrea Mazzoleni c’erano pochissimi dubbi riguardo una sua riconfermala stagione tribolata con il girone di andata caratterizzato da un fastidioso infortunio – la sua assenza, non a caso, è coincisa con uno dei momenti più complicati della stagione della squadra – ildi Alessandrohato il popolo bluarancio. Il post sui social che ne annunciavano l’arrivo è stato il più cliccato dell’anno, fanno sapere dall’ufficio comunicazione della società brianzola. Tra l’altro i due sono amici, si conoscono benissimo e avendo un paio di anni di differenza hanno anche giocato assieme prima che(“Cipo“ per tutti) spiccasse il volo alla volta di Reggio Emilia in serie A.