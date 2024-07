Ric Flair | Se John Cena dovesse superare il mio record? Sarei il primo a fargli i complimenti

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Come sappiamo in quel di Money In The Bank,ha annunciato che il 2025 sarà il suo ultimo anno di attività. La sua ultima run è dunque iniziata e molti fan vorrebbero vederlo di nuovo campione, un ultima volta con la cintura in vita. Se ciòaccadere,diventerebbe 17 volte campione del mondo superando così Ric“fermo” a 16, secondo le statistiche WWE. Il “Nature Boy” ne ha parlato durante una recente intervista. “Ho grande stima di” Durante una ospitata a Busted Open Radio, Richa parlato della possibilità chesi laurei nuovamente campione superandolo nell’albo d’oro dei titoli massimi. Ecco le sue parole: “Sarò onesto. Ho grande stima di. E’ davvero un grande. Certo mi piacerebbe fosse Charlotte ail mio. Le dico sempre che sarebbe una cosa grandiosa e che la renderebbe una ‘Serena Williams’.