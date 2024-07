Re Felipe VI dichiara tutto il suo orgoglio di padre

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Sono settimane intense per reVI e la Casa Reale di Spagna. La principessa Leonor ha da poco portato a termine alcuni importanti impegni, come i Premi Principessa di Girona, che prevedevano il suo intervento diretto per il sesto anno consecutivo. Nelle stesse settimane l’erede al trono ha affrontato nuove sfide istituzionali come la sua prima viaggio internazionale da solista in Portogallo. Al Sovrano, dunque, non mancano motivi per essereso delle proprie figli e ha volutorlo pubblicamente. La principessa Leonor di Spagna assume un ruolo sempre più di rilievo nell’agenda reale ed è evidente che suoVI, sia totalmente dedito alla preparazione della futura regina. Il Sovrano, anche a nome della moglie Letizia, ha espressoil propriodi Re eper il modo in cui si sta integrando nella vita istituzionale.